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Политический кризис в Венесуэле
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Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что разговор госсекретаря США и главы МИД России запланирован на 1 мая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Chip Somodevilla/Getty Images
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Chip Somodevilla/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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Ему был задан вопрос о том, поддерживают ли президент США Дональд Трамп и Помпео контакты с российскими коллегами в связи с событиями в Боливарианской Республике. "Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня, - отметил Болтон. - Это важный разговор". "Не будет такого, что россияне возьмут под контроль страну в Западном полушарии", - добавил он.

В эфире телеканала CNN помощник Трампа пояснил: "Запланирован телефонный разговор госсекретаря Помпео с его [российским] коллегой". "У нас было много дискуссий с россиянами, это точно", - добавил он. Болтон подчеркнул, что не располагает информацией о возможности беседы по телефону Трампа и президента России Владимира Путина.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Болтон, Джон
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