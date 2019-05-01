Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ему был задан вопрос о том, поддерживают ли президент США Дональд Трамп и Помпео контакты с российскими коллегами в связи с событиями в Боливарианской Республике. "Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня, - отметил Болтон. - Это важный разговор". "Не будет такого, что россияне возьмут под контроль страну в Западном полушарии", - добавил он.

В эфире телеканала CNN помощник Трампа пояснил: "Запланирован телефонный разговор госсекретаря Помпео с его [российским] коллегой". "У нас было много дискуссий с россиянами, это точно", - добавил он. Болтон подчеркнул, что не располагает информацией о возможности беседы по телефону Трампа и президента России Владимира Путина.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.