Внук Манделы потребовал от оппозиции прекратить использовать для рекламы имя своего деда

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Внук первого демократически избранного президента ЮАР Мандла Мандела раскритиковал оппозиционную партию "Демократический альянс" (ДА) за использование в политической рекламе в преддверии выборов имя своего легендарного деда. По его мнению, Нельсон Мандела (1918-2013) отстаивал совершенно другие ценности и принципы, чем те, которые защищают либеральные оппоненты правящего "Африканского национального конгресса" (АНК).

"ДА занимается открытым оппортунизмом, используя в кампании имя президента Манделы и в то же время полностью игнорируя позицию нашего главного кумира по вопросу о том, кто может отстаивать интересы народа Южной Африки, а также представлять большинство южноафриканцев в новую эру демократии", - утверждает Мандела-младший в специальном заявлении. Его недовольство вызвало распространение на улицах южноафриканских городов билбордов либеральной партии с лозунгом "Поддержи мечту Манделы о построении единой Южной Африки для всех" и призывом отдать за нее голос на предстоящих 8 мая общенациональных выборах.

Депутат от АНК и нынешний вождь клана Манделы считает, что все 25 лет своего существования ДА отстаивает повестку, выгодную лишь для привилегированной белой элиты, а основу их электоральной базы до сих пор составляют представители меньшинств. Даже в руководстве партии по-прежнему доминируют белые политики. Вместо того, чтобы эксплуатировать имя ныне покойного исторического лидера АНК, приведшего свою организацию к победе, ДА, по убеждению членов его семьи, должна апеллировать к собственным основателям - Тони Леону и Хелен Зилле.

Либералы, однако, в ответ подчеркивают, что Нельсон Мандела был не только иконой правящей ныне партии, но и "отцом современной южноафриканской нации", поэтому ни у АНК, ни даже у прямых потомков не может быть монополии на его наследие. Более того, ДА обвиняет своих оппонентов в том, что они сами предали те идеалы, за которые когда-то боролся их выдающийся лидер.

"Нельсон Мандела начал проект строительства нации, в основе которого лежал отказ от расового разделения, позабытый нынешним АНК. ДА - единственная политическая партия, продолжающая борьбу за ценности национального примирения и строительства единой Южной Африки для всех, о которой мечтал Мадиба (клановое имя Нельсона Манделы - прим. ТАСС)", - говорится в ее заявлении.

Разгоревшаяся незадолго до голосования полемика по поводу наследия Манделы - уже не первый подобный прецедент в ЮАР. В 2015 году члены семьи первого всенародно избранного президента также выступали с критикой в адрес "главнокомандующего" партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы. Тот, правда, напротив позволил себе ряд негативных высказываний о лидере борьбы против апартеида, обвинив его в том, что, придя к власти, тот продал интересы своего народа белому капиталу.