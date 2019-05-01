В областном центре на западе Украины из-за долгов отключили горячую воду

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Руководство компании "Ровнотеплоэнерго" объявило жителям Ровно, что из-за накопившегося долга и увеличения стоимости газа прекращает централизованную подачу горячей воды в городе. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за оказанные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны "Нафтогаза" на 15% с 1 мая после многочисленных предупреждений централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что "исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных".

"Возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты полученных услуг, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо", - указали в компании.

По данным Госстата Украины, долг жителей страны за услуги ЖКХ постоянно растет. В начале марта текущего года он составлял около 70 млрд гривен ($2,5 млрд), месяцем ранее - 57 млрд гривен ($2 млрд).

Ровно - административный центр Ровненской области, его население составляет около 240 тыс. человек.