Истек срок требования демократов к Минюсту США о передаче полной версии доклада Мюллера

ТАСС, 1 мая. Крайний срок требования о передаче Минюстом США Конгрессу полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемых попытках России вмешаться в американские выборы истек в среду. Об этом сообщило агентство Reuters .

О чем говорится в расследовании Мюллера.

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

По его данным, крайний срок действия требования истек в 10:00 по вашингтонскому времени (17:00 мск).

Reuters отмечает, что пока неясно, выполнил ли минюст требование находящегося под контролем демократов юридического комитета нижней палаты Конгресса о предоставлении полного текста доклада.

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией.

19 апреля глава юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) направил в Минюст повестку с требованием к 1 мая предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.