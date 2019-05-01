Контактная группа по Венесуэле выступила против применения силы и призвала к сдержанности

БРЮССЕЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Международная контактная группа по кризису в Венесуэле, в которую входят ряд стран Евросоюза и Латинской Америки, "решительно выступает против применения силы" и призывает органы безопасности Каракаса к сдержанности. Об этом говорится в заявлении группы, которое распространила в среду внешнеполитическая служба ЕС.

"Международная контактная группа решительно выступает против применения силы и призывает органы безопасности обеспечить максимальную сдержанность, чтобы народу Венесуэлы не причинялось никакого дальнейшего вреда", - отмечается в нем.

Участники группы "подтверждают поддержку политического, мирного, демократического и находящегося в венесуэльском урегулировании кризиса в рамках конституции страны". "Нынешние события подтверждают необходимость и актуальность такого политического решения. Кризис усугубляет и без того тяжелое гуманитарное положение венесуэльского народа", - подчеркивается в заявлении.

В документе также подтверждается, что следующая встреча Контактной группы по Венесуэле на уровне министров пройдет 6-7 мая в Коста-Рике, в ней примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС, прием страны сообщества изначально поставили ее главной задачей даже не обеспечение диалога между властью и оппозицией, а "создание условия для демократической передачи власти", заявила Могерини, объявляя о создании группы. Они намеревались решить эту задачу в течение 90 дней.

В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки: Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы, до настоящего времени никакого практического результата она не добилась.