Количество задержанных на манифестации в Париже выросло до 330 человек

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Французская полиция задержала 330 участников манифестации в Париже, однако стычки по-прежнему продолжаются в районе площади Италии в XIII округе французской столицы. Об этом сообщает в среду телеканал CNEWS со ссылкой на данные МВД.

По его информации, 220 человек, задержанных в ходе беспорядков, остаются под стражей. Кроме того, полиция провела 17,7 тыс. проверок среди прохожих в зонах манифестаций на предмет наличия запрещенных предметов.

Большинство участников дневной демонстрации разошлись по домам, на площади Италии, куда недавно прибыли последние участники колонны, остаются несколько сотен человек, еще часть манифестантов находятся на прилегающих улицах. Полиция постепенно прогоняет тех, кто еще находится на площади, однако обстановка на месте спокойная.

МВД Франции сообщает, что в общей сложности на первомайские демонстрации во Франции вышли 151 тыс. человек, из них 16 тыс. - в Париже. В свою очередь профсоюз CGT настаивает, что по стране в манифестациях приняли участие 310 тыс. человек, из них в Париже - 80 тыс. человек. Консалтинговая компания Occurence по заданию нескольких СМИ насчитала в Париже 40 тыс. демонстрантов. Охрану порядка на демонстрациях в Париже обеспечивают 7,4 тыс. полицейских и жандармов.