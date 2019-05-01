Пентагон заявил, что подготовил планы на все варианты развития событий в Венесуэле

"Мы обеспечили исчерпывающее планирование, - заявил он, комментируя происходящие в Венесуэле события. - Не существует такой ситуации или сценария, на которые у нас не подготовлен чрезвычайный план действий".

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США разработало планы на все варианты развития ситуации в Венесуэле. С таким утверждением выступил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса и.о. руководителя американского военного ведомства Патрик Шанахан.

При этом Шанахан сообщил, что в ближайшие часы в Белом доме под председательством помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона состоится межведомственное совещание, посвященное кризису в Венесуэле. "Позднее сегодня председатель [Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф] Данфорд и я встретимся с послом Болтоном, госсекретарем [Майклом] Помпео, а министр [финансов Стивен] Мнучин [не принимает в этом совещании участия, так как] находится в разъездах", - уточнил и.о. шефа Пентагона.

"Мы работаем над этим [вопросом] в рамках всего правительства. Люди говорят, что рассматриваются все варианты действий. Так и есть в буквальном смысле слова", - отметил Шанахан.

Однако, заверил он, администрация США действует на данном направлении в первую очередь "в экономическом и дипломатическом планах, оказывая давление" на законное правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. В связи с этим Шанахан указал, что в Венесуэле также "находятся кубинцы, россияне, китайцы". "Измерений много, и не все они видимы в СМИ и других каналах", - сказал и.о. министра обороны.

Кроме того, по его словам, США опираются на региональный подход. "Я бы сказал, что мы действуем в тесном партнерстве с Колумбией, Бразилией, используем региональный подход. Дело не только в США. Но мы воспринимаем ситуацию в сфере безопасности чрезвычайно серьезно", - подчеркнул Шанахан.

Он также признал, что США не в силах диктовать развитие событий в Венесуэле. "Это не тот график, который контролируется нами. Мы отвечаем, корректируем тактику - в такой степени, в которой можем", - пояснил и.о. главы Минобороны США.

В свою очередь генерал Данфорд, принимавший участие в слушаниях вместе с Шанаханом, повторил, что США пытаются воздействовать на ситуацию в Венесуэле "в основном экономическими и дипломатическими" методами, применяя "многосторонний подход". "Мы поддерживаем контакты с другими [странами] в регионе, - подчеркнул военачальник. - Чрезвычайно важно, чтобы мы работали с другими в регионе в целях решения данной проблемы".

С его точки зрения, США следует продолжать действовать таким образом, чтобы население Латинской Америки позитивно воспринимало шаги Вашингтона.

Положение в Венесуэле

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли во вторник антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Как сообщил затем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, подорвать мир в стране. Глава Боливарианской службы национальной разведки Мануэль Фигера стал одним из руководителей группы военных, во вторник выступивших на стороне Гуайдо, признал член Конституционной ассамблеи Венесуэлы Херардо Маркес. Согласно изложенной им информации, речь идет о "небольшом по масштабам бунте военных, предавших родину", которые "пытаются развязать в стране насилие".