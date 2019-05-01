Пентагон: США должны начать замену баллистических ракет шахтного базирования в 2028 году

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Вашингтон должен начать замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования Minuteman III на новые, находящиеся на стадии разработки системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD), уже в 2028 году, иначе США отстанут в этой сфере от России и Китая. Об этом заявила в среду заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Мы в настоящий момент живем с технологиями времен холодной войны, и мы откладывали модернизацию ядерной триады в течение многих десятилетий. У нас больше нет запаса времени, нам необходимо двигаться вперед", - сказала она. - "Россия, в частности, создала за последние годы множество средств, таких как автономные подводные аппараты, различные типы боеголовок. Срок службы наших вооружений подойдет к концу в промежутке между 2020 и 2040 годами. Нам необходимо модернизировать то, что у нас есть, чтобы мы могли одну за одной заменить наши системы", - добавила Лорд, отвечая на вопрос об отставании США в этой сфере от России и Китая.

Она, в частности, обратила внимание на МБР Minuteman III. "У нас больше нет запаса времени для того, чтобы продлевать эксплуатацию Minuteman, потому что это будет не только дороже, чем создавать GBSD, но и лишит нас гибкости, поскольку у нас не будет современных вооружений", - отметила она. "Нам надо к 2028 году начать заменять их", - заявила заместитель министра.

Ядерная триада

Согласно данным Госдепартамента, США по состоянию на 5 февраля 2018 года располагали 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них. В американском арсенале насчитывается 400 оперативно развернутых МБР шахтного базирования Minuteman III. Еще 278 ракет - в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок - 454.

ВМС имеют в своем распоряжении 203 баллистические ракеты подводных лодок Trident II. Еще 231 такая ракета - в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок - 280.

Пентагон включил в число развернутых носителей 49 тяжелых бомбардировщиков - 13 В-2 и 36 В-52. Еще семь В-2 и 10 В-52 числятся в резерве. Кроме того, по оценкам американских независимых экспертов, ВВС отвечают за 400 тактических зарядов мощностью от 0,3 до 170 килотонн. Примерно 150 из них складировано на шести американских базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.