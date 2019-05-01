В Пентагоне заявили о готовности выполнить любой приказ Трампа по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США готово выполнить любое распоряжение президента страны Дональда Трампа по Венесуэле, при этом поддерживает дипломатические усилия по мирному демократическому переходу власти в республике. Об этом сообщил в среду глава Южного командования США (САУТКОМ) адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Этот военачальник, по сути, курирует в Пентагоне взаимодействие с ВС 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

"САУТКОМ отслеживает ситуацию в Венесуэле и по-прежнему готово поддержать любой вариант, который предложит наше высшее руководство. Мы продолжаем работать с нашими партнерами в регионе и полностью поддерживаем дипломатические усилия по мирной, демократической передаче власти [в республике]", - сказал адмирал.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что США могут провести военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. Как ранее утверждал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Соединенные Штаты призывают президента Венесуэлы Николаса Мадуро учитывать в случае применения силы против оппозиции, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.