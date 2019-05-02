США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца года провести испытания прототипов двух гиперзвуковых блоков - планирующего и воздушно-реактивного. Об этом сообщил в среду группе журналистов директор DARPA Стивен Уокер.

"Мы намерены осуществить летные испытания обоих [прототипов] до конца календарного года", - отметил он.

При этом Уокер не стал давать твердых гарантий, указав, что такого рода сроки "имеют обыкновение сдвигаться". Ряд препятствий может задержать полеты, подчеркнул глава DARPA. Обе системы в настоящее время находятся на начальных этапах готовности.

По словам Уокера, существует также вероятность того, что испытания пройдут в начале 2020 года, но он выразил надежду на более ранние сроки. Уокер подчеркнул, что DARPA работает над обоими прототипами вместе с ВВС США с 2012 года. Планирующий блок, пояснил Уокер, может быть запущен при помощи ракеты.

Кто будет первым?

"Речь идет о двух совершенно разных концепциях, но когда мы говорим о гиперзвуковых технологиях, хорошо иметь то, что я называю преднамеренной избыточностью, потому что это сложная технология изготовления материалов и двигательных установок, которые работают при температуре 3 тыс. градусов по Фаренгейту (1649 градусов по Цельсию - прим. ТАСС)", - сказал директор DARPA.

Он добавил, что все еще не уверен, испытания какого из блоков пройдут раньше. "Идет настоящая гонка между двумя блоками, которая определит, кто из них станет первым. По сути [испытания] запланированы примерно на одно и то же время <...> Я сейчас не могу прогнозировать, кто из них победит", - отметил Уокер.

Кроме того, руководитель DARPA утверждал, что США "с технологической точки зрения <...> играли ведущую роль в гиперзвуковых" технологиях. "Я думаю, что некоторые из наших достойных конкурентов взяли эту технологию и превратили ее в потенциал, более быстрый, чем у нас", - полагает Уокер. Отвечая на вопрос ТАСС, о ком именно идет речь, он уточнил, что это Россия и Китай.

При этом с воздушно-реактивным блоком DARPA помогает американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, а с планирующим (программа Tactical Boost Glide (TBG) - тоже Lockheed Martin при поддержке корпорации Raytheon.

Блок TBG будет установлен на ракетный ускоритель, который сможет развить скорость свыше 5 Махов, или почти 6,4 тыс. км в час. После того как блок отделится от ракеты, он может маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.

На сайте DARPA отмечается, что программа TBG включает как наземные, так и летные испытания. Цель проекта - "разработать эффективный, управляемый и доступный" аппарат.