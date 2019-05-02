В ходе первомайских акций в Берлине пострадали 39 полицейских

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Тридцать девять полицейских пострадали в ходе столкновений с радикалами на первомайских акциях в Берлине, десятки человек были задержаны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель правоохранительных органов германской столицы.

"Можем привести точное число пострадавших полицейских - 39", - сказал он. В полиции уточнили, что в большинстве случаев травмы незначительные, лишь три стража порядка после получения медицинской помощи не смогли продолжить службу. "В общей сложности вчера полиция провела досмотр 153 подозреваемых, 44 из которых были временно задержаны", - отметили в полиции. Составлено 85 протоколов.

1 мая в Берлине наряду с митингами профсоюзов по традиции проходят шествия представителей левых и леворадикальных группировок, которые нередко перерастают в беспорядки. Накануне такое шествие прошло в районе Фридрихсхайн. "Участники мероприятия кидали в стражей порядка бутылки, камни и горящие петарды", - говорится в сообщении полиции.

В целом ситуация оставалась под контролем, сообщила представитель столичных правоохранительных органов Барбара Словик.

Эпицентром беспорядков из года в год на 1 мая в Берлине становятся районы Кройцберг и Фридрихсхайн, где левые настроения традиционно сильны. Первые беспорядки на Первомай прошли в Кройцберге еще в 1987 году - радикалы тогда подожгли десятки машин, разгромили супермаркеты, устроили пожар на станции метро. Зачистить район от хулиганов стражам правопорядка удалось лишь в ночь на 3 мая, в результате около 100 человек пострадали, 47 радикалов были задержаны. С годами ситуация стала существенно спокойнее.

В новость были внесены изменения (17:14 мск) - приводятся точные данные о задержанных