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Кризис на Украине

СМИ: в Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Часть граждан потребовала от полиции вывести радикалов с Куликова поля

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Несколько представителей праворадикальных организаций спровоцировали стычки на Куликовом поле в Одессе с участниками траурных мероприятий по случаю пятой годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов. Об этом сообщило в четверг информагентство УНИАН.

"На площадь пришли несколько представителей патриотических организаций, на появление которых агрессивно отреагировала часть находящихся здесь людей", - сказано в сообщении. По данным СМИ, радикалы принесли с собой шары красного цвета, в ответ на это пожилая женщина начала их прокалывать, заявив, что красный - это цвет праздничный, а сегодня траурное мероприятие.

"Присутствующие негативно отнеслись к лидеру общественной организации "Уличный фронт" Демьяну Ганулу, прибывшему на площадь с флагом Украины на плечах. Проукраинские активисты периодически выкрикивают "Слава Украине!", оппоненты - "Бандеровские бесы, вон из Одессы", "Одесса - русский город", - отмечает агентство УНИАН. Часть граждан потребовала от полиции вывести радикалов с Куликова поля. "Полиция диалога пытается урегулировать ситуацию", - уточняется в сообщении.

2 мая 2014 года радикалы из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинения по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.

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