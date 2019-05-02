Экс-министр обороны Великобритании поддерживает проведение в отношении него расследования

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддерживает перспективу проведения в отношении него полицейского расследования по делу о несанкционированном распространении информации с заседания Совета национальной безопасности, на котором обсуждался вопрос допуска китайской корпорации Huawei к созданию британской мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом он заявил в четверг телеканалу Sky News.

"Как только у них [у полиции] будет блокнот репортера, он покажет, что я ничего не сказал, и тогда я получу самые приятные извинения от премьер-министра, гораздо более приятные, чем последнее письмо, которое она мне послала", - сказал Уильямсон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия из-за утечки информации с заседания Совета национальной безопасности.

Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что администрация Мэй пытается выяснить, кто из членов правительства раскрыл прессе информацию об одобрении участия Huawei в создании в Великобритании сети 5G. По данным издания, глава аппарата британского премьера Гэвин Баруэлл заявил, что допустивший разглашение информации будет уволен вне зависимости от того, какую должность занимает.

Расследование этого дела началось 26 апреля, тогда же членам кабмина и их помощникам были выданы анкеты, в которых они должны были указать подробную информацию о совершенных ими телефонных звонках, их местонахождении в течение нескольких часов после завершения заседания Совета национальной безопасности и возможных контактах с журналистами The Daily Telegraph до публикации материала о решении Совбеза по Huawei, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для нацбезопасности.