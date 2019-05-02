США отвергают попытки внерегиональных стран управлять Арктикой

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Вашингтон отвергает попытки внерегиональных государств участвовать в управлении Арктикой. Такую позицию озвучила в четверг представитель внешнеполитического ведомства США на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке госсекретаря Майкла Помпео в Европу.

Как отметила представитель Госдепартамента, глава американской дипломатии в рамках намеченного на 6-7 мая в Рованиеми (Финляндия) совещания Арктического совета изложит ключевые положения политики США в регионе. "Он объяснит, что наши основные цели в Арктике состоят в стимулировании экономического роста, охране окружающей среды, а также сохранении в Арктике стабильной ситуации без каких-либо конфликтов", - сказала представитель Госдепартамента.

Она констатировала, что "регионом управляют восемь арктических стран", и подчеркнула, что США "отвергают попытки внерегиональных стран играть роль в этом процессе".

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Он является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Членами совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.