Американские правозащитники передали Зеленскому письмо с призывом прекратить репрессии

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Американские правозащитники передали в четверг через сотрудников украинского посольства в Вашингтоне письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить политические репрессии в стране и положить конец ультранационалистической политике его предшественника.

Координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" организации "Объединенная национальная антивоенная коалиция" Фил Вайлейто и его сторонники провели акцию у здания украинского диппредставительства. К правозащитникам вышел сотрудник посольства, который принял у протестующих письмо.

"Мы запрашивали возможность встречи с посолом Украины в США в воскресенье, но ответа так и не получили", - отметил Вайлейто. "Просим Владимира Зеленского позволить начать международное расследование случившейся в Одессе трагедии", - сказал активист.

"Просим Зеленского освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии в Одессе против родных и близких тех, кто был убит в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также против расследующих эту трагедию журналистов", - добавил он.

Правозащитная организация уже несколько лет проводит акции у посольства Украины в разных странах, в том числе и в США. В прошлые годы она требовала от Порошенко прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".