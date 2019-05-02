Полиция изучит дело экс-министра обороны Великобритании, если этого захочет правительство

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Скотленд-Ярд рассмотрит возможность начала расследования в отношении бывшего британского министра обороны Гэвина Уильямсона, уличенном в несанкционированном распространении информации с заседания Совета национальной безопасности, если правительство Соединенного Королевства обратится в Службу столичной полиции. Об этом в четверг сообщила глава полиции Лондона Крессида Дик, информирует газета The Daily Telegraph.

По ее словам, полиция даст оценку сведениям о разглашении служебной тайны, если кабинет министров решит их передать в правоохранительные органы. Дик также отметила, что прежде чем принять решение о начале "любого уголовного расследования" сотрудники Службы столичной полиции должны определить его целесообразность в ходе установленной формальной процедуры.

Уильямсон в четверг заявил телеканалу Sky News, что поддерживает перспективу проведения в отношении него полицейского расследования по делу о разглашении информации с заседания британского Совбеза, на котором обсуждался вопрос допуска китайской корпорации Huawei к созданию в Соединенном Королевстве мобильной связи пятого поколения (5G).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. В ее канцелярии при этом отметили, что после завершения расследования внутри правительства и увольнения Уильямсона инцидент с утечкой информации считается исчерпанным.

The Daily Telegraph ранее сообщала, что администрация Мэй пытается выяснить, кто из членов правительства раскрыл прессе информацию об одобрении участия Huawei в создании в Великобритании сети 5G. По данным издания, глава аппарата британского премьера Гэвин Баруэлл заявил, что допустивший разглашение информации будет уволен вне зависимости от того, какую должность занимает.