Прокурор Судана распорядился допросить аль-Башира по делу о финансировании терроризма

ТАСС, 2 мая. Государственный прокурор Судана распорядился допросить бывшего президента страны Омара аль-Башира по делу об отмывании денег и финансировании терроризма. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные источники.

Ранее данные о том, что аль-Башир подозревается в финансировании терроризма, не приводились. Другие подробности, связанные с распоряжением прокурора, пока не поступали.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. За этим последовали массовые аресты представителей бывшего режима, включая членов правившей партии, представителей правительства и парламента. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны.

С этой целью генеральная прокуратура страны создала специальную комиссию по контролю за коррупцией и растратой государственных средств. В ходе обыска в одной из резиденций экс-президента были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн.

В новость внесены изменения (3 февраля 00:14 мск) - уточняется в заголовке, лиде и втором абзаце - финансирование терроризма