Финские социал-демократы 5 мая начнут переговоры с кандидатами в новый кабмин

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая. /ТАСС/. Лидер победившей на парламентских выборах в Финляндии Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне в воскресенье начнет переговоры с потенциальными кандидатами на вхождение в состав нового правительства страны. Об этом он сообщил в четверг вечером Финляндскому информационному агентству (STT).

"У партий разные приоритеты в разных вопросах, и их нужно конкретизировать. Пятница уйдет на продолжение неформального обсуждения. Скорее всего, в воскресенье в 14:00 по местному времени (время совпадает с московским) начнутся официальные беседы с другими партиями для выявления возможности их вхождения в правительство, они продолжатся в понедельник", - сказал Ринне.

В воскресенье в его планах - встречи с занявшими второе место на выборах "Истинными финнами", партией премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр" и христианскими демократами.

Ранее Ринне заявлял, что состав нового правительства Финляндии может проясниться к 8 мая - в этот день, скорее всего, будет понятно, какие партии будут формировать кабмин.

Неделю назад он разослал другим партиям перечень из 11 вопросов, с помощью ответов на которые рассчитывал выбрать партнеров по новому коалиционному правительству. По его словам, ответы прислали все партии, однако позиции по европейской политике, изменению климата и экономике потребуют уточнения.

Формирование правительства

После победы на выборах 14 апреля Антти Ринне сообщил, что рассчитывает сформировать новое правительство страны к концу мая.

Согласно подтвержденным официальным итогам парламентских выборов, оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) победила, набрав 17,7%. На втором месте - "Истинные финны" с 17,5%, на третьем месте - Национальная коалиционная партия (НКП) с 17%. Далее - правящий "Финляндский центр" (ФЦ) с 13,8%, на пятой позиции - оппозиционный "Союз "зеленых" с 11,5%. Каждая из еще трех прошедших в парламент партий получила менее 10% голосов.

Как победители социал-демократы получили самое большое число мест в парламенте - 40. Но для формирования большинства им придется создавать коалицию с другими политическими силами. У "Истинных финнов" мест почти столько же - 39, у НКП - 38, у ФЦ - 31. Формировать правительственную коалицию нужно "с запасом" - из 200 депутатов на правительственный блок должен приходиться не 101 человек, а намного больше.

Предыдущие выборы прошли весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.