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СМИ: передислокация морской пехоты США с Окинавы на Гуам начнется в 2024-2025 годах

Всего на Гуам планируется переместить около 5 тыс. из 19 тыс. военнослужащих

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют начать частичную передислокацию своих морских пехотинцев с баз в префектуре Окинава на остров Гуам в период с октября 2024-го по март 2025 года, а весь процесс займет около полутора лет. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на источники в американских военных кругах.

Всего с Окинавы на Гуам планируется переместить около 5 тыс. из 19 тыс. военнослужащих. Треть из них будет находиться там на постоянной основе, другую часть предполагается менять каждые полгода.

По плану, для их размещения рядом с военной базой Андерсен, где находятся стратегические бомбардировщики В-52, появится еще одна. Она получит название "Кэмп-Браз". Ее строительство полностью завершится ориентировочно к 2026 году. Также рядом будут построены дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Символом его стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе и стала источником постоянных инцидентов. Правительство Японии рассчитывает перенести ее из города Гинован в район Хэноко на севере острова.

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