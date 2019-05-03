Зеленский намерен в ближайшее время возобновить ответственность за незаконное обогащение

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Команда Владимира Зеленского после инаугурации вернет в действие на Украине закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом в пятницу заявил советник Зеленского, бывший замминистра юстиции Украины Руслан Рябошапка.

"Уголовная ответственность будет возобновлена за незаконное обогащение. Мы также предложили дополнительный инструмент, который даст возможность нивелировать тот негативный эффект, - фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая произошла благодаря решению Конституционного суда Украины", - сказал он журналистам в Брюсселе, подчеркнув, что соответствующий закон является "одной из первоочередных инициатив команды новоизбранного президента".

Другой советник Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк обратил внимание на то, что "это решение должно быть принято в ближайшее время, потому что это одно из условий для продолжения успешного сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)".

27 февраля Конституционный суд опубликовал текст решения, в котором признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение. Таким образом, она теряет силу со дня принятия решения суда. По мнению суда, статья противоречит конституции, поскольку предусматривает обязанность гражданина объяснять законность своих доходов, то есть "доказывать невиновность", в то время как на Украине действует презумпция невиновности, то есть доказательство вины в суде является задачей обвинения.