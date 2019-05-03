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Reuters: внеочередной саммит лидеров ЕС может состояться 28 мая в Брюсселе

По данным агентства, европейские лидеры обсудят кандидатуру преемника главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера

ТАСС, 3 мая. Лидеры 27 стран - членов Евросоюза планируют встретиться на внеочередном саммите в Брюсселе 28 мая после выборов в Европарламент. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на нескольких чиновников.

По их данным, европейские лидеры обсудят кандидатуру преемника главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая. Парламент соберется 2 июля и выдвинет кандидата на пост главы Еврокомиссии.

По данным Reuters, председатель Европейского совета Дональд Туск, скорее всего, объявит о предстоящем саммите 9 мая во время поездки в Румынию.

Теги
БельгияРумынияТуск, ДональдЮнкер, Жан-Клод
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