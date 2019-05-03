СМИ: Украина с начала 2019 года запретила ввоз более 400 тыс. книг из России

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Украина в первом квартале текущего года запретила ввоз более 400 тыс. экземпляров книг российских издательств. Об этом сообщил Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

"В первом квартале 2019 года Госкомтелерадио оформило 82 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 420 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания на основании негативных выводов экспертного совета", - цитирует ведомство украинское агентство УНН.

Начиная с мая 2017 года по февраль 2019 года, на Украине выдано больше 2 тыс. отказов на ввоз печатной продукции.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". В том же году правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. Право запрещать или разрешать распространение в стране того или иного издания получило Госкомтелерадио Украины.