СМИ: тысячи украинцев хотят стать пресс-секретарем Зеленского

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Более 3 тыс. граждан направили заявки в штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поучаствовать в конкурсе на должность пресс-секретаря нового главы государства. Об этом сообщило в пятницу агентство "Украинские новости".

"На электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тыс. резюме - от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях", - сообщила пресс-служба Зеленского в ответ на запрос агентства.

Команда Зеленского не называет фамилии претендентов, сообщив, что среди них есть как простые граждане, так и "широко известные в украинском обществе личности". Резюме направляют профессиональные журналисты, PR-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

К претендентам предъявляется ряд требований. Они должны владеть как минимум тремя языками (украинским, русским и английским), иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособными и готовыми "работать круглосуточно". "Кроме того, спикер должен владеть коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамичной работе, быть креативным, а также иметь чувство юмора", - сказано в сообщении.

Конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского пройдет в несколько этапов. Первая сотня претендентов будет выполнять различные творческие задачи (писать доклад, записать видео на заданную тему), при этом их работы будут оценивать "эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского". Десятка лучших затем пройдет собеседование с руководителем HR-департамента и лично Зеленским. "Все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами", - сказано в сообщении.

Зеленский объявил открытый конкурс в интернете на должность своего пресс-секретаря 30 апреля. ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%. 3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" опубликованы результаты выборов президента Украины, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства.