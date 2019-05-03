В Варшаве проходит военный парад в честь 20-летия вступления Польши в НАТО

ВАРШАВА, 3 мая. /ТАСС/. Масштабный парад вооруженных сил по случаю празднования 20-й годовщины вступления Польши в НАТО, 15-летия членства республики в ЕС, а также Дня конституции 3 мая проходит в Варшаве. Шествие с участием военнослужащих всех родов войск и техники организовано в пятницу в центре города на автостраде у реки Висла.

В параде под названием "Сильные в союзах" принимают участие около 2 тыс. военнослужащих как польской армии, так и других государств - союзников. В этом году впервые вместе с солдатами шествуют представители разных польских силовых структур, в том числе полиции, пенитенциарной службы, пограничной и пожарной охраны.

В наземной части парада задействованы 200 единиц техники. Жители и гости города могут увидеть грузовики HMMWV, колесные бронетранспортеры Rosomak, ракетные пусковые установки WR-40 Langusta, самоходные орудия Krab и Dana, автоматизированные машины командования Lowcza, саперные машины Topola и самоходную зенитную ракетную систему Poprad. Представлены также танки Leopard 2A5 и Abrams.

В небе над Варшавой во время парада появятся почти 80 самолетов и вертолетов. Среди них - новые винтокрылые машины полиции S-70i Black Hawk и стоящие на вооружении армии Ми-2, Ми-17, Ми-8. Военно-воздушные силы демонстрируют также истребители F-16 и другие военные самолеты. Воздушную часть парада завершат самолеты, предназначенные для перевозки первых лиц, - G550 и B737 в сопровождении истребителей.

Польша вступила в НАТО 12 марта 1999 года вместе с Чехией и Венгрией. 1 мая 2004 года республика стала полноправным членом Европейского союза. День конституции 3 мая отмечается в стране с 1990 года в честь принятого более 200 лет назад закона, в котором Польша провозглашалась государством с конституционной монархией и парламентом.