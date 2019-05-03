Медведчук: Зеленский заблуждается, считая общей между Украиной и Россией лишь границу

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Победитель президентских выборов Владимир Зеленский глубоко заблуждается, утверждая , что общей между Украиной и Россией является лишь государственная граница. Об этом сказано в заявлении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России и Украины "из общего осталось только одно это государственная граница, 2295 км и 400 м", является глубоким заблуждением и не соответствует действительности", - заявил он. Медведчук считает, что Зеленский сделал такое заявление "ради красного словца", при этом ни один мыслящий человек не согласится с этим утверждением.

Глава политсовета партии сообщил, что украинцев и россиян объединяют тысячелетняя история, славянские корни, православная вера, культура и язык, на котором разговаривает больше половины граждан Украины", - сказано в заявлении. Медведчук добавил, что общими также являются миллионы родственников, проживающих в обеих странах, а также "великая победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества - Великой Отечественной войне".

"Если господин Зеленский не знает об этом, не хочет слышать или решил отказаться от этого, пойдя по пути Петра Порошенко, могу сказать одно: мне очень жаль. Жаль украинцев. Многим будет обидно, если выяснится, что они поменяли шило на мыло", - резюмировал политик. Зеленский заявил 2 мая, что из "общего" у России и Украины пока только государственная граница.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.