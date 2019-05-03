Минобороны Канады объявило о строительстве нового патрульного корабля арктического класса

ОТТАВА, 3 мая. /ТАСС/. Компания Irving Shipbuilding приступила к строительству четвертого новейшего патрульного корабля арктического класса для ВМС Канады. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канадского министра национальной обороны Харджита Сингха Саджана.

"Мы добились значительного прогресса в строительстве арктических и морских патрульных кораблей, и сегодня в Галифаксе (провинция Новая Шотландия) мы закладываем уже четвертый корабль этого класса, - сказал он. - Эти корабли будут важнейшими активами ВМС Канады и увеличат наши возможности в Арктике".

В Минобороны добавили, что корабль получит имя William Hall. Он станет четвертым в серии из шести новых патрульных кораблей для канадских ВМС. В ведомстве не уточнили, когда проект будет завершен.

В начале октября 2018 года первый корабль этого класса был спущен на воду в порту города Галифакс. В настоящее время ведется строительство еще двух аналогичных кораблей - Margaret Brooke и Max Bernays. Закладка William Hall была запланирована на зиму 2019 года, но позже она была перенесена на май. По решению Минобороны, всем новым кораблям будут даны имена канадских военнослужащих, проявивших героизм во время Второй мировой войны.

В 2015 году правительство Канады и судостроительная компания Irving Shipbuilding подписали соглашение о строительстве шести патрульных кораблей арктического класса для ВМС страны. Сумма сделки тогда составила $3,5 млрд.