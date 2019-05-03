Туск призвал сохранить трансатлантические связи любой ценой

ВАРШАВА, 3 мая. /ТАСС/. Страны Европейского союза должны сохранить трансатлантические связи любой ценой, стараясь при этом избегать фундаментальных компромиссов. Об этом заявил в пятницу председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск, выступая с лекцией под названием "Надежда и ответственность. О конституции, Европе и свободных выборах" в Варшавском университете.

По его словам, Европа, которая не всегда справлялась с защитой фундаментальных идей свободы и прав человека, "нуждается в партнерстве в глобальном измерении". "Хочу подчеркнуть необходимость сохранения любой ценой трансатлантического сообщества. Мы живем в мире, в котором отдельные европейские страны не имеют шансов в конфронтации с реальностью", - сказал Туск, подчеркнув, что "в ЕС нет больших стран". "Есть несколько, которые думают, что большие", - добавил он.

"Если мы хотим справиться с вызовами XXI века, мы должны быть объединены внутри ЕС и должны делать все, чтобы сохранить трансатлантические связи", - указал глава Евросовета.

"У поляков не было и не будет лучшего союзника, чем США", - констатировал Туск. "Однако важно избежать определенной ловушки, которая всегда завершается катастрофой". "Это ловушка, которая заключается в плохой политической грамматике, в которой верховодит слово "или", а я хочу, чтобы это было слово "и", - пояснил он. В качестве примера политик привел два выражения: "безопасность или свобода" и "безопасность и свобода".

Совместно противостоять вызовам

"Перед нами стоят вызовы, которые задавят поляков и европейцев, если мы не найдем общий знаменатель, если не поймем, что проблемы XXI века нужно решать вместе, что мы не решим их, если будем биться друг с другом не на жизнь, а на смерть", - указал он.

"Важнейшая политическая, экзистенциальная проблема сегодня - избежать альтернативы между доминированием, гегемонией и распадом", - сказал Туск. "Я все острее вижу две тенденции: с одной стороны - попытку восстановить националистический агрессивный дух, который всегда завершается гегемонией, а с другой - факты, свидетельствующие о распаде и отдалении друг от друга, - добавил он. - Это убийственная альтернатива".

"Политика, не только в Польше, начинает идти в сторону подхода "либо мы, либо они", - добавил Туск. "Мы живем во времена, когда политики все чаще не видят возможности объединения", - указал он.

Польский контекст

Выступление Туска в Варшаве воспринимается как его политический манифест перед возвращением в польскую политику. Как ожидается, после сложения полномочий главы Евросовета он поборется за кресло президента Польши на выборах главы государства в 2020 году. Ранее Туск возглавлял партию "Гражданская платформа", которая руководила страной с 2007 года, но утратила власть после его отъезда в Брюссель, и сейчас является крупнейшим оппозиционным объединением.

"Как глава Евросовета я не должен вмешиваться в избирательные компании и поддерживать отдельные партии, - отметил Туск в начале своей речи. - Но моя обязанность - поддерживать европейцев во всех странах ЕС".

Касаясь политической ситуации в Польше, глава Евросовета намекнул на конфликт республики с Европейской комиссией по вопросу соблюдения действующими властями норм верховенства закона. "Не может быть так, что власть раз в год отмечает День конституции, а каждый день ее обходит", - сказал он, призвав уважать положения главного закона страны.

Общаясь с собравшимися у Варшавского университета, Туск призвал граждан страны не закрывать глаза на проблемы, не соглашаться с тем, что их не устраивает, а бороться. На главный же вопрос о своем участии в предстоящих президентских выборах в Польше он не ответил, указав только, что "это через 200 лет".

День конституции

3 мая Польша отмечает День конституции. Первая польская конституция, принятая в 1791 году, считается старейшей в Европе и второй в мире после США. В соответствии с принятым ровно 228 лет назад законом Польша провозглашалась государством с конституционной монархией и парламентом, который избирался на 2 года. Было введено разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Католичество признавалось ведущей религией, но утверждалось толерантное отношение и к другим вероисповеданиям.

В настоящее время в Польше действует основной закон, утвержденный парламентом 2 апреля 1997 года. В стране уже несколько лет ведется дискуссия о необходимости написания новой конституции. Действующий президент Польши Анджей Дуда инициировал проведение референдума о смене конституции, но парламент не поддержал эту идею.