МИД Франции сожалеет о возврате к закону Хелмса-Бертона в отношении собственности на Кубе

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. МИД Франции выразил сожаление в связи с решением США возобновить применение закона Хелмса-Бертона, в соответствии с которым граждане США смогут подавать в суд на нынешних собственников конфискованного после революции иностранного имущества на Кубе. Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства, обнародованном в пятницу.

"США решили активировать раздел III закона Хелмса-Бертона, который был приостановлен с 1998 года, начиная с 2 мая 2019 года. Франция сожалеет об этом решении и вновь заявляет о своей обеспокоенности по поводу соответствующих положений, экстерриториальный охват которых противоречит международному праву", - указывается в коммюнике МИД страны.

"Вместе со своими европейскими партнерами Франция намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для защиты экономической деятельности и законных инвестиций своих граждан и предприятий на Кубе", - подчеркивается в сообщении. В нем также отмечается, что "Франция привержена делу продвижения демократии и прав человека на Кубе и вместе с другими странами ЕС намерена продолжать диалог с США во имя этой общей цели".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США со 2 мая разрешат американцам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована у американского бизнеса после революции на острове в конце 1950-х - начале 1960-х годов. До этого американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона. Вашингтон опасался, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками и наводнят суды исками.