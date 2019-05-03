Корабли 10 стран примут участие в ежегодной операции минно-тральных сил у берегов Литвы

ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Корабли 10 стран пришвартовались в Клайпедском морском порту Литвы, куда они прибыли для участия в ежегодной операции минно-тральных сил по поиску и уничтожению боеприпасов времен войны Open Spirit-2019. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны Литвы.

"Для участия в операции в территориальных водах и исключительной экономической зоне Литвы в Клайпеду пришли корабли Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Турции, Франции", - сказано в сообщении.

Основными задачами операции являются поиск и обезвреживание оказавшихся на морском дне в ходе войн боеприпасов и взрывоопасных предметов, угрожающих безопасному судоходству, отработка взаимодействия штабов и экипажей, формирование обстановки доверия и сотрудничества флотов участников операции.

Операции по разминированию проводятся с 1996 года по инициативе Швеции поочередно в территориальных водах Литвы, Латвии и Эстонии. Open Spirit-2019 продлится до 14 мая.