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Кризис на Украине

Медведчук: ни Порошенко, ни Зеленский не отреагировали на годовщину трагедии в Одессе

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что оба политика показательно игнорируют самые болезненные вопросы

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратил внимание, что ни действующий президент Украины, ни новоизбранный глава государства не отреагировали на годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая пять лет назад.

"И действующий президент [Петр Порошенко], и новый победитель избирательной гонки [Владимир Зеленский], главы правительства и парламента со свитой предпочли закрыть глаза на скорбную дату, - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте партии. - Это в очередной раз подтверждает: они показательно игнорируют самые болезненные вопросы, будоражащие общество, поскольку не заинтересованы в раскрытии правды о событиях тех дней".

Медведчук подчеркнул, что расследования причин трагедии так и не увенчались успехом. "Виновные в гибели людей до сих пор не наказаны. Власть бездействует и тормозит следствие, невзирая на призывы украинцев и мировой общественности довести это дело до конца", - подчеркнул он.

2 мая 2014 года радикалы из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.

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