Курц заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины

ВЕНА, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц провел в пятницу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины, и заверил его в поддержке Веной территориальной целостности Украины.

"Сегодня провел дружеский телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией, - написал Курц в Twitter. - Важно, наконец, добиться прогресса в реализации минских соглашений при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины".

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.