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Президентские выборы на Украине - 2019

Курц заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины

Канцлер Австрии отметил, что Украина остается важным партнером для его страны и ЕС

ВЕНА, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц провел в пятницу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины, и заверил его в поддержке Веной территориальной целостности Украины.

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"Сегодня провел дружеский телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией, - написал Курц в Twitter. - Важно, наконец, добиться прогресса в реализации минских соглашений при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины".

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

Теги
АвстрияУкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКурц, СебастьянПрезидентские выборы на Украине - 2019Зеленский, Владимир Александрович
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