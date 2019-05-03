Двое израильских военнослужащих ранены в результате обстрела из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая. /ТАСС/. Двое израильских военнослужащих были ранены в пятницу в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад были произведены выстрелы из южной части сектора Газа. В результате один израильский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести, еще один военнослужащий был ранен легко. Пострадавшие были эвакуированы для лечения", - говорится в распространенном военными коммюнике.

"В ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории сектора Газа", - добавили в армии.