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Палестино-израильский конфликт

Двое израильских военнослужащих ранены в результате обстрела из сектора Газа

Армия Израиля сообщила, что пострадавшие были эвакуированы для лечения

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая. /ТАСС/. Двое израильских военнослужащих были ранены в пятницу в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад были произведены выстрелы из южной части сектора Газа. В результате один израильский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести, еще один военнослужащий был ранен легко. Пострадавшие были эвакуированы для лечения", - говорится в распространенном военными коммюнике.

"В ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории сектора Газа", - добавили в армии.

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