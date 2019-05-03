Оппозиция Судана готова покинуть баррикады после создания переходного правительства

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Суданская оппозиция готова прекратить сидячую забастовку только после создания переходного правительства. Об этом представители альянса "За свободу и перемены" заявили в пятницу на пресс-конференции в Хартуме, передает телеканал Al Hadath .

"Мы покинем баррикады только после того, как Высший совет выполнит все наши требования, и будет сформировано переходное правительство, - сказали они. - Мы передали военным наши предложения и ждем ответа". По словам оппозиционеров, они надеются на положительный ответ Военного совета.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Уже вторую неделю военные и оппозиция ведут переговоры о создании совместного управляющего совета и основных этапах переходного периода в стране, однако до сих пор никаких конкретных решений принято не было.

Ранее Военный совет обвинил альянс в неискренности на переговорах, выдвижении несогласованных требований и подстрекательствах против армии. В конечном итоге армия потребовала от оппозиции представить им финальный проект предложений о будущем устройстве государства на переходный период, который уже не будет дополняться и изменяться на ходу.

По информации телеканала Al Jazeera, новые предложения оппозиции предусматривают создание двух управляющих советов: первый, состоящий из гражданского большинства, не будет считаться исполнительным органом власти; второй, в котором будут представлены преимущественно военные, будет отвечать за вопросы безопасности и армии.

Согласно заявлению представителей альянса, разработанные предложения должны стать частью "временной конституции, которая определит основные принципы переходного периода, рассчитанного на четыре года".