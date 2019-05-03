Премьер Чехии выступил за направление спецназовцев за рубеж без согласия парламента

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступает за внесение изменений в действующее законодательство, которые позволят направлять за рубеж подразделение спецназначения ВС Чехии без согласия парламента республики. Об этом он заявил в пятницу журналистам при посещении армейского спецназа в городе Простеев (восток республики).

"Целесообразно было бы внести изменения [в законы], которые бы позволили оперативное направление спецподразделения [ВС] за рубеж без согласия парламента, - отметил премьер. - Если бы что-то произошло и требовалось бы срочно принять решение [об отправке армейского спецназа] за границу, то ныне это является длительной и сложной процедурой".

Премьер отметил, что помощь чешских спецназовцев может потребоваться соседним государствам срочно в случае чрезвычайной ситуации, которая, к примеру, может быть спровоцирована действиями террористов.

В случае подобных ЧП решение о направлении армейского спецназа за рубеж должно быть принято Государственным советом безопасности, считает Бабиш. "С точки зрения оперативности [принятия решений], думаю, Государственный совет безопасности является такой инстанцией. В нем представлены все наши спецслужбы, структуры, действующие в сфере безопасности структуры, и правительство", - отметил он.

Согласно действующему законодательству, решение направить чешских военнослужащих за границу принимается обеими палатами парламента - Палатой депутатов и Сенатом. Большинство политических партий, представленных в высшем законодательном органе республики, отказываются, как заявили в пятницу их лидеры, поддержать инициативу Бабиша.