МВД Украины открыло с начала года 63 дела за преступления против деятельности журналистов

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины с начала года возбудило более 60 уголовных дела в связи с преступлениями, связанными с препятствованием профессиональной деятельности журналистов, по шести из них обвинительные акты направлены в суд. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"За четыре месяца 2019 года следователями Нацполиции начато досудебные расследования по 63 уголовным правонарушениям по преступлениям в сфере профессиональной деятельности журналистов, - говорится в сообщении. - По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в шести уголовных производствах по восьми уголовным преступлениям".

В частности, как пояснили в пресс-службе, дела открыты по статьям о препятствовании деятельности журналистов, угрозе или насилию в отношении них, умышленном уничтожении или повреждении их имущества, а также посягательстве на жизнь.

За минувший год следователи Национальной полиции Украины начали досудебные расследования по 258 уголовным делам по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.

В конце 2018 года Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал Верховную раду отреагировать на высокий уровень агрессии в отношении сотрудников СМИ. В опубликованном тогда заявлении отмечалось, что это "является признаками системной безнаказанности за преступления против журналистов, ставит под угрозу свободное и независимое функционирование прессы как ключевого института демократического общества".

По данным НСЖУ, за минувший года на Украине было зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов.