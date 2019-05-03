Помпео: Клинтон на посту госсекретаря не уделяла внимания соперничеству великих держав

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США должна была уделять внимание вопросам соперничества великих держав на мировой арене, а не закрывать на него глаза. Такое мнение высказал в четверг нынешний госсекретарь Майкл Помпео в интервью телекомпании Fox News. Текст интервью распространил в пятницу Госдепартамент.

Помпео попросили прокомментировать перефразированное Клинтон известное высказывание [президента США Дональда] Трампа. В 2016 году он в ходе предвыборной кампании обратился к России с призывом найти пропавшие сообщения с почтового сервера Клинтон. Та в интервью телекомпании MSNBC призвала Китай добраться до налоговых деклараций Трампа. "Пусть будет конкуренция великих держав", - заявила она.

"Я лишь хотел бы, чтобы на посту госсекретаря США она занималась этим вопросом, а не допустила нынешнего положения дел и не закрывала сознательно глаза на происходящее, - заявил Помпео. - Мы серьезно относимся к этим проблемам. Эти комментарии даже отдаленно не соответствуют тому, что должна делать Америка. И, конечно же, они идут вразрез с тем, что президент Трамп и его администрация предпринимают, чтобы обеспечить безопасность Америки".

Помпео добавил, что США "должны быть готовы к тому, чтобы и через 10, 20, 50 лет оставаться ведущей мировой державой".