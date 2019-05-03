В Тунисе на месяц продлили чрезвычайное положение

ТАСС, 3 мая. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси в пятницу продлил действие режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом в среду сообщила канцелярия главы государства.

"Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси постановил продлить чрезвычайное положение на всей территории Республики Тунис сроком на один месяц ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято после консультаций с главой правительства страны и председателем Ассамблеи народных представителей - парламентом Туниса.

Режим чрезвычайного положения в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года после произошедшего в центре столицы страны, недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма, террористического акта. Тогда в результате атаки террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. В тот же день глава государства объявил о введении на 30 дней режима ЧП, впоследствии постоянно продлевавшегося.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).