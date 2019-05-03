Reuters: формирование правительства единства в Южном Судане отложили на полгода

ТАСС, 3 мая. Формирование правительства национального единства в Южном Судане отложено на шесть месяцев. К такому решению, как передало в пятницу агентство Reuters, пришли стороны, участвующие в переговорах по данному вопросу в Аддис-Абебе.

Как указали представители регионального Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD), присутствующие в эфиопской столице, "южносуданские партии согласились продлить период создания правительства единства на шесть месяцев".

Формирование нового кабинета министров является одним из основным пунктов мирного соглашения, заключенного между нынешними властями Южного Судана и оппозицией в сентябре 2018 года. Согласно этим договоренностям, правительство национального единства должно было начать работу 12 мая.