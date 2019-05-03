СЕ считает своей задачей поиск многосторонних решений, которые принесут пользу обществу

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) видит свою задачу в поиске многосторонних решений, которые принесут пользу людям. Об этом говорится в совместном заявлении генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда, председателя Парламентской ассамблеи СЕ Лилиан Мори Паскье и председателя Комитета министров Тимо Сойни, приуроченном к 70-летию со дня основания международной организации.

"Современный мир продолжает сталкиваться с вызовами", - отмечается в заявлении. Среди них, как указывается в документе, - революция в области искусственного интеллекта, а также растущее неравенство в обществе. "Совет Европы, Комитет министров и ПАСЕ будут опираться на возможности системы европейской конвенции [по правам человека] в обеспечении многосторонних решений, которые принесут пользу гражданам всего континента".

В заявлении Совета Европы отмечается, что существующая проблема крайнего национализма и популизма бросает вызов ценностям организации и международному сотрудничеству. "Институты нашей организации и 47 государств-членов проявят стойкость вместе с нашими европейскими и мировыми партнерами - ЕС, ОБСЕ, ООН. Мы продолжим делать свой вклад в обеспечение лучшего будущего", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "спустя 70 лет со дня своего основания Совет Европы является ведущей организацией на континенте в области прав человека". "47 государств-членов объединились с целью достижения согласия в отношении общих стандартов в области прав человека, демократии и верховенства права. 830 млн человек, проживающих в этом едином правовом пространстве, в равной степени имеют право обратиться в Европейский суд по правам человека. Это беспрецедентное событие в европейской истории, и мы должны отметить это достижение", - указывается в сообщении.

В нем отмечается, что за годы своего существования Совет Европы стремился "защищать национальные меньшинства, региональные языки, бороться с сексуальной эксплуатацией, насилием в отношении женщин", а также принимал меры по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения, по борьбе с торговлей людьми, искоренению злоупотребления личными данными и киберпреступности.