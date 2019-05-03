Группа Лимы выступила за участие Кубы в решении венесуэльского кризиса

ТАСС, 4 мая. Страны Группы Лимы считают необходимым участие Кубы в процессе разрешения политического кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в итоговой декларации, которую группа приняла в пятницу по итогам встречи в Лиме.

"Группа Лимы приняла решение предпринять необходимые шаги для привлечения Кубы к поиску решения кризиса в Венесуэле", - говорится в документе.

Представители Группы вновь призвали "Россию, Турцию и другие страны-союзники незаконного правительства [президента Николаса] Мадуро поддержать процесс перехода к демократии [в Венесуэле]".

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.