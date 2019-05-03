Глава МИД Канады заявила, что Оттава будет противостоять закону Хелмса-Бертона

ОТТАВА, 4 мая. /ТАСС/. У Канады есть необходимые инструменты для противодействия американскому закону Хелмса-Бертона ради защиты канадского бизнеса на Кубе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД страны Христи Фриланд.

"Противодействие со стороны Канады закону Хелмса-Бертона основано на принципах международного права и отражает наше давнее возражение против экстерриториального применения законов другой страной", - заявила министр. Она напомнила, что в 1996 году Канада приняла Закон об иностранных экстерриториальных мерах (FEMA), который позволяет защищать интересы канадских граждан и канадского бизнеса за рубежом. "Это сильный закон, и мы готовы его применять", - подчеркнула Фриланд.

В соответствии с FEMA, никакое решение, вынесенное по закону Хелмса-Бертона, не будет признано или каким-либо образом исполнено в Канаде. "FEMA также позволяет канадцам использовать канадские суды, чтобы предъявлять иски лицу, которое инициировало действие закона Хелмса-Бертона", - указала Фриланд.

"Правительство Канады всегда будет защищать канадцев и канадский бизнес, которые ведут законную торговлю и осуществляют инвестиции на Кубе, и рассматривает все варианты ответа на это решение США", - заявила Фриланд. Она добавила, что Оттава также будет работать в этом направлении и со своими зарубежными партнерами, в том числе с ЕС.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США со 2 мая разрешат американцам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована у американского бизнеса после революции на острове в конце 1950-х - начале 1960-х годов. До этого американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона. Вашингтон опасался, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками, и суды будут наводнены исками.