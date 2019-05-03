Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства юстиции США.

Как следует из документа, речь идет о 31-летнем Алексее Иванове. Власти США полагают, что он и его сообщники распространяли в интернете вредоносные программы для получения доступа к компьютерам пользователей. Далее они за деньги предоставляли другим лицам возможность частично контролировать эти ПК.

По данным Минюста США, Иванов причастен к осуществлению кибератак, которые затронули миллионы компьютеров. Более сотни из них находились на территории штата Нью-Джерси.

Украинец был задержан властями Нидерландов в октябре 2018 года в рамках расследования, ключевую роль в котором играла Секретная служба США. Американские власти предъявили ему обвинения в декабре прошлого года, тогда они были засекречены. Иванов был экстрадирован в США 2 мая.

Планируется, что украинец предстанет перед судом в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в течение суток. Ему отказано в освобождении под залог.