Премьер Канады и лидер Кубы обсудили ситуацию в Венесуэле и закон Хелмса-Бертона

ОТТАВА, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле и американский закон Хелмса-Бертона. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр и председатель поговорили о продолжающемся кризисе в Венесуэле, - говорится в заявлении. - Лидеры обсудили пути совместной работы для мирного решения кризиса".

Трюдо и Диас-Канель обсудили также решение США возобновить применение закона Хелмса-Бертона, в соответствии с которым американские граждане смогут подавать в суд на нынешних собственников конфискованного после революции иностранного имущества на Кубе. В частности, премьер-министр заявил, что Оттава считает такие действия Вашингтона "противоречащими международному праву". "Канада будет защищать интересы канадцев, осуществляющих законную торговлю и инвестиции на Кубе", - добавили в пресс-службе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что власти США со 2 мая разрешат американцам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована у американского бизнеса после революции на острове в конце 1950-х - начале 1960-х годов. До этого американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона. Вашингтон опасался, что суды будут наводнены исками, и такие судебные процессы испортят отношения с союзниками.