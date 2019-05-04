Ракета КНДР не достигла экономической зоны Японии

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Запущенная в субботу КНДР в направлении Японского моря ракета малой дальности не достигла эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом сообщило правительство страны.

"Мы не зафиксировали, чтобы ракета попала в нашу экономическую зону", - приводит агентство Kyodo слова представителя кабмина. Он также опроверг предположение, что это была баллистическая ракета.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея уточнило, что КНДР запустила несколько ракет, которые пролетели от 70 до 200 км.

Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017 года. Тогда была испытана ракета нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

После этого в апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. Затем в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 год КНДР также осуществила около 40 запусков баллистических ракет.