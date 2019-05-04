WP: оппозиция Венесуэлы не знала о приписываемых Мадуро планах покинуть страну

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Руководство венесуэльской оппозиции не получало информацию о том, что президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во вторник якобы планировал покинуть страну, а Россия уговорила его отказаться от этой идеи. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, которая провела серию интервью с лидерами оппозиции.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео утверждал, что венесуэльский лидер был на пути в аэропорт, откуда планировал вылететь в Гавану, прежде чем его якобы разубедила российская сторона. "Руководство оппозиции заявляет, что никогда не получало такую информацию", - отмечается в статье.

В ней также приводятся подробности произошедшей во вторник попытки переворота. Так, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Майкель Морено вели переговоры с Леопольдо Лопесом и другими представителями руководства оппозиции. "Сначала переговоры носили ознакомительный характер, но в конце концов оппозиция стала видеть "заслуживающие доверия" признаки того, что сторонники Мадуро были готовы уйти от него. Фактически они демонстрировали пассивную поддержку", - утверждает издание.

Гарантии от оппозиции

Им было предложено остаться в составе переходного правительства и были предоставлены гарантии, что они не подвергнуться судебному преследованию. Издание подчеркивает, что целью оппозиции было смещение Мадуро с поста президента.

"Мы должны предложить им роль в переходном процессе и дать им больше, чем просто амнистию или гарантии. В рамках обсуждений основное внимание уделяется свержению Мадуро и призыву к выборам для достижения прогресса", - рассказал Карлос Веккьо, который был назначен недавно лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской республики в США.

При этом депутат оппозиционной Национальной ассамблеи республики Фредди Суперлано сообщил, что переговоры с членами ближайшего окружения Мадуро "все еще продолжаются".

Ситуация в Венесуэле

В среду президент США Дональд Трамп назвал слухами слова Помпео о том, что Мадуро якобы планировал покинуть во вторник свою страну. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила телеканалу CNN, что утверждения госсекретаря о том, что российские власти уговорили венесуэльского лидера не покидать республику, не соответствуют действительности.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти.

Как сообщил затем министр обороны, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, дестабилизировать ситуацию в стране.