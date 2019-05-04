Выставка "Сделано в Сирии" пользуется растущим спросом посетителей и участников

ДАМАСК, 4 мая. /ТАСС/. Выставка "Сделано в Сирии", демонстрирующая в настоящее время продукцию местных предприятий и фирм, пользуется все большей популярностью как участников, так и посетителей. Это констатировал в беседе с журналистами начальник медиаофиса выставки Фейраз аль-Муради.

"Участвуют многие регионы Сирии - Дамаск, Латакия, Алеппо. Каждый год выставка проводится в разных провинциях. Количество участников из года в год увеличивается. Когда мы провели ее впервые в 2015 году, здесь было 63 фирмы. А сегодня - уже 135 фирм", - сказал аль-Муради.

Он отметил, что на выставке есть все необходимое для сирийской семьи - от продуктов до бытовой химии и оргтехники. Причем продукцию можно приобрести по ценам, которые на 20-50% ниже, чем в магазинах.

"Важно на этой выставке то, что люди могут купить все напрямую у производителя, без посредников. Поэтому и цены ниже, чем в других местах", - добавил он.

Махер Абу Азан представляет на выставке фирму по производству кофе "Хасиб". "Даже в разгар войны мы работали, мы всегда поставляли продукцию на сирийский рынок. Принимали участие в различных выставках. Главное для нас - чтобы люди всегда могли чувствовать вкус кофе", - рассказал он журналистам.

По его словам, кофе в Сирии является одним из самых популярных напитков. "Во время войны у нас продажи, наоборот, увеличились, потому что сирийцы очень любят кофе. И он в Сирии дешевле, чем во многих других странах", - подчеркнул Азан.

После победы над боевиками в Сирии восстановление инфраструктуры и производства в стране выходит на передний план. И подобные выставки являются хорошей возможностью активизировать покупательскую активность населения.