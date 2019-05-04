Военные Израиля засекли запуск ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в субботу, что засекли запуск ракеты по своей территории из сектора Газа. Также сработали сирены оповещения о ракетных обстрелах.

"Некоторое время назад был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", - указала в коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля. Государственное радио Kan сообщает, что ракета упала около разделительного забора у границы, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

"В городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев (около сектора Газа на юге Израиля - прим. ТАСС) сработали сирены воздушной тревоги", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Ранее израильские военные сообщили, что "после оценки ситуации было принято решение блокировать районы и дороги, прилегающие к забору безопасности" на границе с Газой. В пятницу в этом районе в результате огня со стороны сектора ранения получили двое израильских военнослужащих.