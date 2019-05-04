Скотленд-Ярд не будет заводить дело об утечке информации с заседания британского Совбеза

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Полиция Лондона не будет заводить дело об утечке информации с заседания британского Совета безопасности и расследовать этот инцидент, который стал причиной увольнения министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом в субботу заявил замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу.

"Я с удовлетворением отмечаю, что распространение этой информации нельзя приравнивать к уголовным преступлениям", - отметил Басу, добавив, что закон о государственной тайне нарушен не был.

"Утечка не нанесла ущерба общественным интересам на том уровне, где необходимо было бы заводить дело о совершении госслужащим должностного преступления. В этих обстоятельствах было бы неуместно проводить полицейское расследование", - подчеркнул замглавы Скотленд-Ярда.

После заседания Совбеза, на котором при поддержке премьер-министра Терезы Мэй было принято решение допустить китайскую корпорацию Huawei к созданию неключевых технологий британской сети мобильной связи пятого поколения (5G), в том числе антенной системы и другой "непрофильной" инфраструктуры, информация о ходе этого секретного совещания стала достоянием газеты The Daily Telegraph.

В статье, в частности, говорилось о том, что несогласие с позицией премьера и общими итогами заседания Совбеза высказали четверо членов британского кабмина - глава МВД Саджид Джавид, министр иностранных дел Джереми Хант, министр обороны Гэвин Уильямсон и занимавшая в тот момент пост министра по вопросам международного развития Пенни Мордонт, которая впоследствии сменила Уильямсона на посту главы оборонного ведомства. После этого глава аппарата британского премьера Гэвин Баруэлл заявил, что допустивший разглашение информации будет уволен вне зависимости от того, какую должность занимает.

Мэй 1 мая отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. В ее канцелярии при этом отметили, что после завершения расследования внутри правительства и увольнения Уильямсона инцидент с утечкой информации считается исчерпанным.

2 мая стало известно, что Скотленд-Ярд рассмотрит возможность начала расследования в отношении Уильямсона и "даст оценку" сведениям о разглашении служебной тайны, если кабинет министров решит передать их в правоохранительные органы. Шеф полиции Лондона Крессида Дик отметила, что, прежде чем принять решение о начале "любого уголовного расследования", будет определена его целесообразность в ходе установленной формальной процедуры.