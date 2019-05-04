Зеленский заявил, что дату его инаугурации определят 14 мая

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Дата инаугурации избранного президента Украины будет определена на заседании Верховной рады 14 мая. Об этом в субботу сообщил журналистам Владимир Зеленский после встречи со спикером Рады, главами фракций и депутатских групп.

"Дата инаугурации будет определена 14 мая на заседании Верховной рады. Я предложил 19 мая", - сказал новоизбранный президент.

По его словам, в ходе встречи были разные предложения и мнения. "Но я предложил 19 мая [для инаугурации], поскольку надо уже работать. У меня тоже есть свой график", - добавил Зеленский.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.