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Президентские выборы на Украине - 2019
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Зеленский заявил, что дату его инаугурации определят 14 мая

Избранный президент Украины предложил провести церемонию 19 мая
Владимир Зеленский Петр Сивков/ТАСС
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Владимир Зеленский
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Дата инаугурации избранного президента Украины будет определена на заседании Верховной рады 14 мая. Об этом в субботу сообщил журналистам Владимир Зеленский после встречи со спикером Рады, главами фракций и депутатских групп.

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"Дата инаугурации будет определена 14 мая на заседании Верховной рады. Я предложил 19 мая", - сказал новоизбранный президент.

По его словам, в ходе встречи были разные предложения и мнения. "Но я предложил 19 мая [для инаугурации], поскольку надо уже работать. У меня тоже есть свой график", - добавил Зеленский.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

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УкраинаПрезидентские выборы на Украине - 2019Зеленский, Владимир Александрович
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