ЦИК Южной Осетии завершил прием документов от кандидатов в депутаты

ЦХИНВАЛ, 4 мая. /ТАСС/. Центризбирком Южной Осетии завершил в субботу прием документов от выдвигающих кандидатов по одномандатным округам политических партий и самовыдвиженцев, которые планируют участвовать в выборах депутатов парламента закавказской республики. Об этом ТАСС сообщила секретарь Центризбиркома республики Кристина Авлохова.

"Прием документов на регистрацию республиканских списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, а также необходимый пакет документов на регистрацию от самовыдвиженцев прекращается за 35 дней до дня голосования, то есть подача документов на регистрацию завершилась сегодня, 4 мая, в 18:00 мск", - сказала Авлохова.

Она отметила, что все партии, ранее заявившие о намерении участвовать в выборах депутатов парламента седьмого созыва, успели подать в Центризбирком соответствующие пакеты документов.

Уведомления о намерении принять участие в выборах подали восемь политических партий: "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, "Фыдыбаста", "Единство", "Родина" и Компартия, а также 81 самовыдвиженец. Еще двое самоотстранились от предвыборной гонки. С момента подачи уведомления до принятия решения о регистрации кандидатов должно пройти не более 14 дней.

Уже зарегистрированные кандидаты

На сегодняшний день, по словам Авлоховой, зарегистрирован только республиканский список из 18 представителей партии "Единая Осетия" во главе с министром по ЧС Южной Осетии Аланом Тадтаевым.

"ЦИК также зарегистрировал кандидатами в депутаты пять самовыдвиженцев по одномандатным избирательным округам, среди которых экс-президент республики Леонид Тибилов и бывший глава Ленингорского района Заза Дриаев ", - отметила секретарь и пояснил, что все они получили право на предвыборную агитационную кампанию. Четырем самовыдвиженцам, однако, было отказано в регистрации

Порядок голосования

Президент Южной Осетии назначил выборы в парламент страны на 9 июня. Депутатов впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев - по партийным спискам, другую половину - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам.

Согласно закону о выборах, депутатом может быть избран гражданин Южной Осетии, достигший на день голосования 21 года и постоянно проживающий на территории республики последние пять лет, предшествующих дню регистрации. Каждый кандидат-одномандатник должен собрать в свою поддержку подписи не менее 10% от общего числа избирателей, внесенных в списки на территории соответствующего избирательного округа.